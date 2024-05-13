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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يشهد الاحتفال بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاحتفال

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه اللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب واللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم الذى أقيم على مسرح ديوان عام المحافظة ، لتكريم أبناء محافظة المنيا من أسر الشهداء والمصابين.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة واللواء محمد عقل السكرتير المساعد بالمحافظة والعميد أ.ح محمد توفيق المستشار العسكرى للمحافظة والمقدم سليمان على رئيس فرع الجمعية، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

 

وفى كلمته، بعث المحافظ رسالة شكر وتقدير واعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحرصه الدائم على ترسيخ قيم الوفاء والانتماء و تكريم الرموز الوطنية، وتوجيه فخامته الدائم بتقديم الدعم النفسي والمعنوي لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء وذويهم، مقدماً التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة، فهم من ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن، وحفظ أمنه واستقراره.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بالمشاركة في احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد والمحارب القديم، تقديرًا للدور الذي قدمه هؤلاء الأبطال والعمل على تخليد ذكراهم العطرة، مؤكداً أن الدولة المصرية تولى أسر الشهداء والمصابين اهتمامًا خاصًا وتقدم كل سبل الدعم اللازم لضمان حياة كريمة لهم، فضلاً عن سعيها الدائم لترسيخ قيم الوفاء والانتماء وتكريم الرموز الوطنية الذين تحملوا الآلام والتحديات بشجاعة وتفانى من أجل الوطن.

من جانبه، دعا اللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الحضور للوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن، كما نقل خلال كلمته تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتحيات الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين من الجيش، مؤكداً أن القوات المسلحة حريصة على تكريم أسر الشهداء والمصابين من أبنائها تقديراً لهم وعرفانا بدورهم.

وفى ختام الاحتفال، كرم المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء، عدداً من أسر شهداء الجيش ومصابي العمليات الحربية، و تبادل الجانبان الدروع التذكارية فى أجواء سادتها روح الوطنية والإنتماء .

 

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