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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال الرصف بحي جنوب ويتفقد شارع التنظيم والإدارة

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع أعمال الرصف

قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الرصف في شارع التنظيم والإدارة بحي جنوب مدينة المنيا، امتدادا من كورنيش النيل باتجاه الغرب حتى شارع الحرية، بطول 400 متر وعرض 16 متراً تقريباً ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024، وذلك في إطار التزام المحافظة بتوفير بيئة حضرية تلبي احتياجات المواطنين وتوفر لهم سبل الراحة والسلامة في تنقلاتهم اليومية.

ورافق المحافظ خلال الجولة نائبه الدكتور محمد أبو زيد، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.

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وأكد محافظ المنيا على استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور، وتطوير الخدمات، وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد المحافظ على الجهات المنفذة ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لأعمال الرصف ومراعاة المواصفات الفنية، مع التأكيد على تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لفرق العمل، فى مختلف المواقع ومنها : رصف شارع السادات بالخشابة وشارع المزارع وتفرعاتهما حتى طريق مصر-أسوان الزراعي بحي غرب المدينة، وشارع بن خصيب بحي وسط المدينة، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام الحالى، لتحسين وتطوير البنية التحتية للمدينة، وتوفير طرق آمنة وسلسة لحركة المرور.

وخلال جولته بحى جنوب ومنطقة أبو هلال التقى المحافظ، بعدد من المواطنين واستمع الى مقترحاتهم ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات بجميع الشوارع والميادين.

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