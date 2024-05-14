خلال أبريل.. دورات تدريبية وورش عمل بمراكز شباب المنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم.

واستعرض مندى عكاشة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، جهود المديرية على مدار شهر أبريل الماضي، حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة الشباب بين دورات وورش عمل تدريبية، لتعليم بعض المهارات في مجالات “صناعة المنظفات والعطور ـ الريزن ـ الصناعات الغذائية”، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية حول كيفية “مجابهة المخدرات ـ تطوير الذات ـ أخطار الهجرة غير الشرعية ـ المخلفات الإلكترونية”.

وقال "عكاشة" إن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت برنامج تنمية الوعى الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية لتنمية مهارات النشء والذى ضم بداخله مجموعة من الأنشطة المتنوعة، منها المشاركة في الملتقى الختامي للمؤتمر الثاني للنشء تحت شعار "بناء جيل"ـ لقاء عن مخاطر قنوات ديزنى ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني برنامج تثقيف سياسي بمراكز الشباب ومعسكر ختامى لبرنامج التعليم المدني

فيما استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب “الملاكمة - تنس الطاولة- المصارعة”، وذلك فى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتثقيفية لتشجيع ممارسة الرياضة.