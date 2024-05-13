الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا بشارة وأعضاء الندوة التكوينية للآباء الكهنة حديثي الكهنوت بسمالوط

استقبل مساء اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، وأعضاء الندوة التكوينية للكهنة حديثي الكهنوت، وذلك بمنبى التكوين والخدمات، بسمالوط.

تقام الندوة تحت إشراف نيافة الأنبا بشارة جودة، مسؤول اللجنة الأسقفية للدعوات، بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، ولجنة التكوين الدائم للكهنة، بالكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، في الفترة من الثالث عشر، وحتى السادس عشر من الشهر الجاري.

يشارك في اليوم الافتتاحي للندوة أصحاب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

تدور ندوة الكهنة حول "المرافقة الروحية والنفسية لسر الاعتراف"، في إطار سلسلة اللقاءات التكوينية المستمرة للآباء الكهنة، الأقل من عشر سنوات كهنوتًا.

وألقى الأنبا باسيليوس تأملًا روحيًا للحاضرين، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة في كنائسهم، كما تضمن اللقاء أيضًا بعض المشاركات الكهنوتية، من قبل الآباء الحاضرين.

يلقى محاضرات الندوة التكوينية للكهنة: الأب ميلاد صدقي اللعازري، والأب نادر ميشيل اليسوعي، والدكتورة نشوى لويز.