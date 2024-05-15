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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«بيت الزكاة والصدقات» يطلق حملة كبرى لـ صك الأضحية البلدي

صدى البلد

أعلن «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إطلاق حملة «صك الأضحية» لعام 2024 تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًا» بهدف التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وإنابة البيت في أداء شعيرة الأضحية لوصول لحومها إلى المستحقين من الأُسَر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية، وإلي أشقائنا الفلسطينيين في غزة.

وأوضح بيان صادر عن بيت الزكاة والصدقات اليوم الأربعاء الموافق 15/5/2024م أن قيمة صك اللحوم البلدية من الأبقار والجاموس 11.000 جنيه، و (235 دولار)، أو (220 يورو) للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، حيث يصل متوسط وزن الأبقار والجاموس 450كجم، وقيمة صك الأغنام (خروف برقي) 12.500 جنيه، و 265 دولار، أو 245 يورو للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، حيث يصل متوسط وزن الخروف ٦٥ كجم.

وأكد بيت الزكاة والصدقات أن اختيار الأضحية يتم وفق الشروط الشرعية، بإشراف لجنة شرعية وأطباء بيطريين، حيث تبدأ مواعيد الذبح من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك حتى غروب شمس اليوم الرابع للعيد (ثالث أيام التشريق).

وأضاف البيان أن توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين، يتم وفق قوائم بحث ميدانية دقيقة على مستوى الجمهورية، وإلى قطاع غزة من خلال القوافل الإغاثية ضمن الحملة العالمية التى أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت شعار «أغيثوا غزة».
 

بيت الزكاة والصدقات صك الأضحية البلدي شيخ الأزهر

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