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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى الباطنة بالمنصورة ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للتمريض

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم مستشفى الباطنة بالمنصورة بمحافظة الدقهلية احتفالية باليوم العالمي للتمريض تحت رعاية الدكتور  شريف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض، والدكتورة فاطمة الإمام، مدير معهد التمريض، وأميمة صبحي، نقيب التمريض بالدقهلية، وبإشراف وحضور  الدكتور حازم حكيم، مدير المستشفى، والدكتور أحمد سعيد، نائب مدير المستشفى، ومس فاطمة شفيق، رئيس التمريض بالمستشفى، وبحضور الدكتور محمد ياقوت، رئيس أقسام الباطنة.

وأشار الدكتور حازم حكيم إلى المجهود الكبير الذي يقع على هيئة التمريض والمساهمة في انتظام سير العمل، ما يساهم في جودة الخدمة المتميزة المقدمة للمرضى داخل مستشفى الباطنة.

من جانبها، نوهت الدكتورة أمينة النمر إلى الدور المهم لهيئة التمريض في المستشفيات والمراكز الطبية، فهم ركيزة أساسية لاستمرار نجاح المنظومة الطبية وتطوير قدرتهم العملية والعلمية.

وأكدت أميمة صبحي وقوف النقابة بجوارهم في شتى مطالبهم، خاصة المتعلقة برفع رواتبهم، مشيرة إلى أن الاحتفال بهم اعتراف بجهد هيئة التمريض العظيم في خدمة المرضى. 

وتم تقديم شهادات تقدير من المستشفى ودروع تقدير من نقابة التمريض، وتم تكريم رؤساء التمريض بالمستشفيات والمراكز الطبية وعدد كبير من تمريض مستشفى الباطنة.

 

 

 

 

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الدكتور محمد عطية المستشفيات والمراكز الطبية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عميد كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة محافظة الدقهلية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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