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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استلام 25 وحدة من وصلات القلب لمركز دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، استلام 25 وحدة من وصلات القلب، وذلك بمشاركة مجتمعية من الشركة الفرعونية للبترول بالتعاون مع جمعية الأورمان، والمقرر توريدها لصالح مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط.

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جاء ذلك بحضور الشيماء عبد المعطى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور وليد أبو الخير، مدير مركز القلب، وعبد الخالق عبد العظيم، مدير المشروعات بفرع جمعية الأورمان بمحافظتى دمياط والدقهلية.

وأوضحت محافظ دمياط أن المبادرة ستتضمن أيضًا توريد 18 وحدة من مؤكسدات قلب القلب، حيث ستساهم الوصلات والمؤكسدات الموردة بالانتهاء من قوائم الانتظار بحالات جراحات القلب المفتوح بالمركز.

وذكرت أن المحافظة تسعى إلى تحقيق شراكة جديدة للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات قسطرة القلب بالمركز.

ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر إلى الشركة الفرعونية وجمعية الأورمان على هذه الجهود التى تساهم فى دعم خطة المحافظة لخدمة المجتمع والنهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة، والانتهاء من قوائم الانتظار وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأكدت أن مركز القلب بدمياط من أهم المراكز الطبية بجراحات القلب والجهاز الهضمى، حيث حقق معدلات إنجاز عالية بجراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب والقسطرة الطرفية، هذا إلى جانب حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالمستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة فى علاج حالات القسطرة الطرفية.

دمياط التضامن الاجتماع الجهاز الهضمي التضامن الاجتماعي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الطبية القسطرة الطرفية

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