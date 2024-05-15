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محافظات

للإهمال والتقصير.. محافظ الشرقية يقرر إنهاء تكليف نائب رئيس مدينة القنايات

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة شوارع مدينه القنايات لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وسيراً على الأقدام بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع (المرور – الموقف القديم – البحر المردوم) وتلاحظ له تدني مستوى النظافة وعدم رفع تراكمات القمامة أولاً بأول ، وكذلك عدم إلتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بالمساحات المخصصة لهم ، ليقرر المحافظ إنهاء تكليف نائب رئيس المدينة للإهمال والتقصير في العمل.

وقال محافظ الشرقية أن جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء تأتي في إطار متابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.

وتوجه محافظ الشرقية لقرية بهنباي التابعة لرئاسة مركز ومدينه الزقازيق وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على إحتياجاتهم على الطبيعة ليصدر تعليماته لشعبان أبو الفتوح رئيس المركز بإعداد المقايسة اللازمة لرصف ورفع كفاءة الطريق المار أمام القرية وذلك بعد أن تم تغطية الترعة بدءاً من طريق الزقازيق / ديرب نجم حتي طريق بهنباي / الزقازيق من ناحية بنايوس لتهيئته أمام حركة السيارات والمارة ، وكذلك استقدام جليدر لتسوية واستعدال الشوارع واجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري للبدء فوراً في تطهير مصرف اكوه المار أمام القرية ورفع ما به من مخلفات ونقلها الي المقالب المخصصة لذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع القرية.

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واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع قرية النكارية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق والتقى بأهالي القرية وتعرف منهم على إحتياجاتهم على الطبيعة ، مؤكداً أن الهدف من جولاته وضع الحلول العاجلة والسريعة لكافة المشكلات التي تواجه المواطنين ، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة وحي وإزالة كافة المعوقات للإنتهاء منها طبقاً للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وكلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بحصر الشوارع الضيقة والجانبية بالقرية واعداد المقايسات اللازمة لرصف شوارع القرية ببلاط الإنترلوك وذلك ضمن خطه التطوير والتجميل التي يشهدها مركز الزقازيق.

وأكد ان المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري واحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.

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