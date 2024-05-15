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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: مشاورات مصرية إيرانية لإعادة العلاقات الدبلوماسية.. ووزير الخارجية التركي يزور القاهرة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

كشف وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاربعاء، عن مشاورات مصرية مع إيران لإعادة العلاقات الدبلوماسية على أسس سليمة.

وقال شكري في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية: "إننا ندعو إيران لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادة الدول".

وعلى جانب آخر، كشف شكري أن هناك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى مصر للتحضير لأعمال اللجنة المصرية التركية المشتركة.

كما دعا وزير الخارجية في تصريحاته، لوقف إطلاق النار في السودان ودخول المساعدات الإنسانية، لافتا إلى أن مصر تنسق مع الشركاء لتحقيق هذه الأهداف.

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