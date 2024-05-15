شكري: توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية يزيد كارثية الوضع الإنساني

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية وتوسيعها إلى رفح الفلسطينية سيؤدى إلى أضرار بالغة الخطورة، وأن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية يزيد كارثية الوضع الإنساني ولن يقبله المجتمع الدولي.

وقال شكري، عبر قناة “القاهرة الإخبارية: ”نطالب المجتمع الدولي بترجمة أقواله إلى أفعال تنقذ الأبرياء في فلسطين".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يستحق أن تكون له دولته المستقلة، وأن توفير المساعدات الإنسانية لغزة أولوية مصرية منذ اللحظة الأولى.



وأضاف: “نرفض ما تقوم به إسرائيل ومحاولات لي الحقائق.. والمجتمع الدولي يشيد بما قدمته مصر، وقف إطلاق النار أولا ثم الحديث عن مؤتمر دولي للسلام”.

ونوه إلى أن أزمة غزة أثبتت أن المجتمع الدولي غير قادر على أن ينتهج سياسات تتسق مع القواعد الدولية.



