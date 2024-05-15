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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القومي للحوكمة يطلق دفعة جديدة من برنامج "الحوكمة الرقمية في الإدارة العامة" بالبرتغال

خلال البرنامج التدريبي
خلال البرنامج التدريبي

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة دفعة جديدة متخصصة من البرنامج التدريبي "الحوكمة الرقمية في الإدارة العامة" تحت عنوان "الحوكمة الإلكترونية للهيئات التشريعية المصرية"، وذلك لـ25 متدربًا من 8 جهات بالجهاز الإداري للدولة، بمدينة غِمَرَيش بدولة البرتغال.

وقالت د شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج يأتي تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المعهد وجامعة الأمم المتحدة بالبرتغال، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن عدد من الموضوعات ذات الصلة بالإطار النظري وتطبيقات الحوكمة المؤسسية والتحول للحوكمة الإلكترونية في مجال صياغة وإعداد التشريعات.

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وأوضحت شريف أن تنفيذ البرنامج يأتي استمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المميزة والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية، والاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، لرفع مستوى الأداء والحد من سبل الفساد ومداخله المتعددة.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي يتناول موضوعات إتاحة الأسس النظرية والعملية المتعلقة بكل من الحوكمة الإلكترونية ومعالجة التحديات الرئيسية المتوقع، وتوضيح كيفية المصادقة على السياسات العامة المتعلقة بالرقمنة من خلال الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرقمية، بالإضافة إلى التدريب على خلق الوعي بما يجب أخذه في الاعتبار لتنفيذ التغيير المرتبط بعملية التحول الإلكتروني في المؤسسات، فضلا عن تقديم دراسات حالة تسلط الضوء على أفضل ممارسات إدارة التغيير وكيفية تطبيقها في عملية التحول الإلكتروني.
 

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