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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد المعهد القومي للحوكمة يزور مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بعين شمس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


 

استقبلت الدكتورة رنا الهلالي مدير مركز ذوي الاعاقة بالجامعة وفد من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وذلك في زيارة لمركز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة للتعرف على الخدمات المختلفة التي تقدمها المركز لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تنمية المهارات الرقمية ومساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل وخطوات التحول الرقمي لخدمة الطلاب ذوي الاعاقة وذلك تحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة الأمين المساعد لشؤون التعليم والطلاب.
يأتي ذلك في إطار اهتمام جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ومن خلال دور قطاع التعليم والطلاب في دعم الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة والذي يأتي من رؤية الدولة المصرية وخطتها التنموية ٢٠٣٠ حيث تعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، وخاصة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقه وفي إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار بالإدارة العامة للتعاون والذي سيتم تنفيذه بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الحكومة الألمانية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

جدير بالذكر أن قضية ذوي الاعاقة تمثل أهمية كبيرة فى التوجه التنموي للدولة المصرية، حيث تأتى هذه الفئة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر، وهم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى،  حيث تنظر الدولة لذوي الاعاقة باعتبارهم جزءًا رئيسيًا من قوة العمل ومكونًا مهمًا للثروة البشرية التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر.

هذا وقد قام الوفد بزيارة مكتبة رفيق الدرب بكلية الألسن ومركز الإبصار داخل كلية الآداب للوقوف علي الاحتياجات الأساسية للطلاب بما يتماشى مع آليات دمجهم  وتنمية مهاراتهم

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