افتتاح الفرع الثامن لمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة| تفاصيل

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة الفرع الثامن من فروع مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الجديد يقدم خدماته ومعاونته في التوسعات التى تتم شرق القاهرة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، و العاصمة الادارية الجديدة، حتي نهاية الحدود الجغرافية لمحافظة القاهرة، من خلال كشف و رفع دقيق لمسارات المرافق و إعداد قواعد بيانات GIS تخدم المشروعات القومية والاستثمارية التي تنفذ في هذه المناطق لتلافى حدوث أى كسر او تلف بالمرافق العامة ( كالمياه، والكهرباء، والصرف الصحى، والغاز، والتليفونات)، بالإضافة إلى قيام المركز بأعمال الرفع المساحى عند التخطيط لإنشاء مدن أو مشروعات جديدة.

‎

وأشاد محافظ القاهرة بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة مؤكدًا أن المركز الذى تم انشائه عام ١٩٨٨ هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيس ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة فى الجمهورية الجديدة بطريقة علمية تحافظ على البنية التحتية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث يعد من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافيةGIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات ، كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات ، وينقل خبرته علي المستوي الدولى، ولبقية محافظات مصر .



وأكد محافظ القاهرة على ثقته فى قدرة مركز معلومات الشبكات والمرافق بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمراكز شبكات المعلومات بالمحافظات، ومواصلة تقديم الأفكار الإبداعية فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق.



وأشارت م. أمل محمد حنفى رئيس مركز معلومات شبكات المرافق إلى أن المركز الحاصل على شهادة الجودة يعمل به ٥٠٠ موظف من بينهم استشاريين فى المساحة GIS، ومهندسين مساحة ونظم معلومات، واخصائيين وفنيين مساحة، وفنيين اكتشاف، مشيرة إلى أن الثروة التى يمتلكها المركز من البيانات مؤمنة تأمينًا كاملًا ضد الحرائق والتلف.



وأضافت رئيس مركز معلومات شبكات المرافق أن المركز يقدم خدماته لعملائه في عدة مجالات أهمها إصدار الموافقات الفنية لأعمال الحفر فوق وتحت الأرض ، وعمل الخرائط المساحية ومتابعة أعمال الحفر، ويقوم المركز بأعمال الرفع المساحى الدقيق لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية إستثمارات المرافق فى باطن الأرض بهدف استمرار خدمات المرافق لمواطنى العاصمة، كما يقوم المركز بعمل الرفع المساحي والاحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة ، ويتم تسليم المواطن خريطة بها الموقع الذي تم رفعه مساحيًا بواسطة أجهرة مساحية دقيقة و صورة من جوجل ايرث google earth وكشف بالاحداثيات المطلوبة، كما يقدم المركز خدماته في جميع الاعمال المساحية .



وأشارت م. أمل محمد حنفى أن المركز ساهم فى إنشاء مراكز معلومات ب11 محافظة هى ( الجيزة، والقليوبية، الشرقية، الفيوم، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر ) وجارى العمل على إنشاء مركزى معلومات محافظتى قنا ودمياط، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام ٢٠١٦ .



شهد الافتتاح د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم . جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم. حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.

29299eb7-d8e0-477b-8884-54525cbf84d1

f5fb75ff-b600-46af-8bd8-d329524dd895

7a0e5df4-d67d-4334-b177-fa02117bfa2d

3de8b515-8e19-4f88-86a6-eefba5d6f0d3

3c9b86a0-2994-4ae2-bfab-4d215eeec2f6

a9a598c3-6364-4aca-aadf-be5a22c69e23

5d7a53a3-46bc-4f7f-bf9c-91a675b28f34

4d8341fb-10e9-483f-8c3e-8b7a35155339