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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التقدم الروسي في خاركوف.. زيلينسكي يلغي جميع الأحداث الدولية الأيام القادمة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن زيلينسكي سيوقف جميع الأحداث الدولية المقررة في الأيام المقبلة، مع توغل القوات الروسية في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وقال مكتب زيلينسكي في بيان له: "أصدر فلاديمير زيلينسكي تعليمات بتأجيل جميع الأحداث الدولية المقررة له في الأيام المقبلة وتنسيق مواعيد جديدة". "نحن ممتنون لشركائنا لتفهمهم".

وجاء ذلك بعد أيام من تحذير أكبر جنرال عسكري في أوكرانيا من أن القتال "تفاقم بشكل كبير" في خاركيف، حيث زعمت روسيا أنها استولت على أربع قرى أخرى مع توسيع هجومها المفاجئ عبر الحدود.

وقد أعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألغى زيارة إلى إسبانيا والبرتغال، حيث ذكرت شبكة سي إن إن وغيرها من وسائل الإعلام البرتغالية أن ذلك كان بسبب تجدد القتال في بلاده.

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