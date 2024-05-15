129 متدربا من العاملين بالإدارة المحلية يجتازون 4 دورات تدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الأربعاء بتخريج 129 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية، وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ35 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2024/2023، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات لدوره الرئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيا على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية بسقارة انتهى من تنفيذ 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الـ 35 وهي دورة «"النمذجة وإعداد السيناريوهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في المحليات"، بالإضافة إلى دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية"، ودورة "دراسات الجدوي وخطط الصيانة والتشغيل، ودورة "التفكير التصميمي وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية في المحليات".

وأشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار دورة « برنامج الأتوكاد Autocad للرسم الهندسي»، للأسبوع الثاني على التوالي والتي يستفيد منها 30 متدربًا، من المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات علي مستوي المحافظات، مشيرًا إلي أن الدورة تركز علي تدريب المتدربين على برنامج الاوتوكاد والتعامل مع جميع أدواته باحترافية والتعريف بالبرنامج الإنشائي وأهميته، والتدريب على جميع أدوات الرسم، ورسم الخطوط العشوائية، وكيفية التعامل مع الماوس ولوحة المفاتيح، ورسم الأشكال الهندسية من "الدائرة، المستطيل، المضلع، المربع"، والتعامل مع أوامر التعديل التي تطرأ أثناء العمل من نقل ونسخ وإزاحة وغيرها، والتعامل مع القياسات المحددة وما هي الخيارات المتوفرة للقياس، والتظليل وكيفية ادخال نص إلى المخطط وكيفية تعديل هذا النص، وأخيرا شرح خيارات الطباعة، وتتضمن الدورة علي تدريبات عملية لتمكين المتدربين لتحقيق الاحترافية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الخطة التدريبية الحالية لمركز تدريب سقارة يتم تنفيذها بصورة جيدة ووفقًا للأولويات التي تم التركيز عليها ومحاور الخطة التدريبية الجديدة والتي تضمنت عددًا من الموضوعات الهامة مُستهدفة عدد من الإدارات ذات أهمية بالمحافظات، موضحاً الهدف العام للدورات التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، وإفراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية في نطاق محافظاتهم.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه يولى أهمية خاصة لتدريب و لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية من خلال الذراع التدريبي للوزارة مركز سقارة ، مشيراً إلى أن الخطة التدريبية الحالية ركزت على تطوير مهارات العاملين في جميع المستويات الوظيفية حيث تضمنت دورات الإدارة التخصصية والمكتبية وذلك حتى يتسنى للعاملين بها القيام بالأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه، كما تم وضع حزمة من الدورات التي توجه إلى شاغلي الوظائف من المستوى التالي للوظائف القيادية وتهدف إلى خلق جيل جديد من القيادات الشابة والمتميزة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بحلول إبتكارية تسهم في التطوير المستمر لبيئة العمل وقيادة عملية التحول والتغيير بمؤسساتهم ويتضمن هذا البرنامج عدة محاور منها محور التحديات المحلية والدولية التى تواجه قادة المستقبل ومحور الأنماط القيادية والسلوكية لقادة المستقبل ومحور الإبداع والإبتكار كمدخل للتميز المؤسسي .

وأشار إلى أن دورات إدارة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى التي تضمنتها الخطة التدريبية الحالية بسقارة تهدف إلى إكساب موظفى الجهاز الإدارى للدولة المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة لأداء أعمالهم اليومية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكداً ان الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على رفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أداؤهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي، وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات.

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