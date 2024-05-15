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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية أوكرانيا لبلينكن: التأخير في توفير الإمدادات العسكرية "لن يجعلنا ننتصر"

بلينكن وكوليبا
بلينكن وكوليبا

أكد وزير خارجية أوكرانيا، ديمترو كوليبا، اليوم الأربعاء، أن أي تأخير في توفير الإمدادات العسكرية "لن يجعلنا ننتصر ".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في كييف.

وقد قامت السلطات الأوكرانية بإجلاء 8 آلاف شخص من خاركيف مع اشتداد حدة المعارك.

وقبل قليل، أعلن بلينكن عن صفقة أسلحة بقيمة ملياري دولار أمريكي لأوكرانيا - معظم الأموال تأتي من حزمة تمت الموافقة عليها الشهر الماضي.

وجاء الإعلان اليوم الأربعاء حيث يزور بلينكن كييف لطمأنة أوكرانيا بالدعم الأمريكي أثناء محاولتها محاربة هجوم روسي جديد.

وفي حدثه الأخير يوم الأربعاء من زيارة استغرقت يومين إلى كييف، قال بلينكن إن إدارة بايدن وافقت على حزمة تمويل عسكري أجنبية بقيمة ملياري دولار أمريكي متوسطة وطويلة الأجل لأوكرانيا.

وقال المسؤولون إن معظم الأموال، حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، تأتي من 60 مليار دولار أمريكي المخصصة لأوكرانيا في تشريع المساعدة الخارجية التكميلية الذي أقره الكونجرس ووقعه الرئيس جو بايدن.

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