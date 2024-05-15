عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يشهد احتفالية الشعب الجمهوري لتكريم 60 من عمال الخدمات المعاونة

صدى البلد

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية حزب الشعب الجمهوري بعيد العمال، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة. 

وكرم محافظ سوهاج خلال الحفل عدد 60 عامل من العمال المتميزين من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، من عمال النظافة، والخدمات المعاونة، حيث تم منحهم شهادات التقدير ومبلغ مالي، تقديرا لما بذلوه من مجهودات، وتفانيهم في أداء مهام عملهم.

txt

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة نارية في سوهاج

txt

قرارات "تعليم سوهاج" بواقعة انتحال سباك صفة مراقب بامتحانات الثانوي التجاري.. تفاصيل

محافظة سوهاج

وهنأ المحافظ العمال المكرمين، معربا عن خالص تهانيه القلبية لعمال مصر عامة وعمال سوهاج بصفة خاصة، وذلك بالتزامن مع عيد العمال والذي يوافق الأول من مايو كل عام، مؤكدا أن تكريم العمال اليوم، يأتي تقديرا لما يبذلونه من جهد متميز وتفاني في العمل، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يؤدونه باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل بالمحليات.

وأعرب العمال المكرمين عن خالص امتنانهم، لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدا أن تكريم السيد المحافظ لهم، سيكون له مردود إيجابي، على مواصلة العمل بكل جد وإخلاص.

IMG-20240515-WA0045
IMG-20240515-WA0045
IMG-20240515-WA0040
IMG-20240515-WA0040
IMG-20240515-WA0038
IMG-20240515-WA0038
IMG-20240515-WA0037
IMG-20240515-WA0037
IMG-20240515-WA0032
IMG-20240515-WA0032
IMG-20240515-WA0028
IMG-20240515-WA0028
IMG-20240515-WA0024
IMG-20240515-WA0024
سوهاج اخبار محافظة سوهاج الشعب الجمهوري حزب محافظ سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في ذهاب نهائي أفريقيَا

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

الذهب يرتفع عالميا لليوم الثاني ويسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

إعلامي يكشف مفاجأة نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

بحضور محافظ سوهاج ورئيس الهيئة.. افتتاح مقر النيابة الإدارية بمدينة ناصر

ترشيحاتنا

مصدر رفيع المستوى: إسرائيل مسئولة عن غلق المعابر مع قطاع غزة

ستون عامًا على تحويل مجرى نهر النيل لبناء السد العالى

خادشة للحياء .. تفاصيل واقعة التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق الكتروني

تحقيق خاص لـ"إندبندنت" البريطانية: بايدن متواطئ مع إسرائيل في المجاعة بقطاع غزة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

روتانا كذبتها .. شيرين عبدالوهاب تعيش أزمة جديدة‎


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

شاهد| صور خطوبة الفنانة سلمى أبو ضيف

توب لافت.. هنا الزاهد تثير الجدل رفقة الراقصة بدرة

عمره 50 مليون سنة.. رصد كائن بحري غريب في مرسى علم| صور

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-