محافظ سوهاج يشهد احتفالية الشعب الجمهوري لتكريم 60 من عمال الخدمات المعاونة

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية حزب الشعب الجمهوري بعيد العمال، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وكرم محافظ سوهاج خلال الحفل عدد 60 عامل من العمال المتميزين من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، من عمال النظافة، والخدمات المعاونة، حيث تم منحهم شهادات التقدير ومبلغ مالي، تقديرا لما بذلوه من مجهودات، وتفانيهم في أداء مهام عملهم.

محافظة سوهاج

وهنأ المحافظ العمال المكرمين، معربا عن خالص تهانيه القلبية لعمال مصر عامة وعمال سوهاج بصفة خاصة، وذلك بالتزامن مع عيد العمال والذي يوافق الأول من مايو كل عام، مؤكدا أن تكريم العمال اليوم، يأتي تقديرا لما يبذلونه من جهد متميز وتفاني في العمل، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يؤدونه باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل بالمحليات.

وأعرب العمال المكرمين عن خالص امتنانهم، لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدا أن تكريم السيد المحافظ لهم، سيكون له مردود إيجابي، على مواصلة العمل بكل جد وإخلاص.