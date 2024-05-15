خلافات الجيرة تشعل مشاجرة نارية في سوهاج

أصيبت طالبة في نهاية العقد الثاني من العُمر وزوجة شقيق والدها، بطلقات نارية بنواحي متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بينهما وبين 3 أشخاص آخرين؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بين الطرفين، وذلك دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة طالبة وزوجة عمها في مشاجرة نشبت بينهما وبين 3 أشخاص آخرين بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعوة آيه ا.ا.ن، 19 سنة، طالبة، مصابة بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر، وزوجة عمها المدعوة نوره ع.ا.ع، 30 سنة، ربة منزل، مصابه بطلق ناري أعلى الصدر من الناحية اليمنى، ونجل عم الأولى المدعو أنس م.ا.م، 34 سنة، عامل زراعي".

وطرف ثانٍ:" المدعو عادل ع.م.ح 62 سنة، مزارع، ونجله المدعو أحمد ع.ع.م 39 سنة، مزارع، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية"، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم، وبحوزة الثالث من الطرف الأول السلاح المستخدم.

وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بأحداث إصابة الأولى والثانية من الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.