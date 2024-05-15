عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة نارية في سوهاج

صدى البلد

أصيبت طالبة في نهاية العقد الثاني من العُمر وزوجة شقيق والدها، بطلقات نارية بنواحي متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بينهما وبين 3 أشخاص آخرين؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بين الطرفين، وذلك دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة طالبة وزوجة عمها في مشاجرة نشبت بينهما وبين 3 أشخاص آخرين بدائرة المركز.

وفاة عامل صدمه القطار في سوهاج

الجديد في جراحة أورام الثدي.. ندوة علمية تنظمها “طب سوهاج”

وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعوة آيه ا.ا.ن، 19 سنة، طالبة، مصابة بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر، وزوجة عمها المدعوة نوره ع.ا.ع، 30 سنة، ربة منزل، مصابه بطلق ناري أعلى الصدر من الناحية اليمنى، ونجل عم الأولى المدعو أنس م.ا.م، 34 سنة، عامل زراعي".

وطرف ثانٍ:" المدعو عادل ع.م.ح 62 سنة، مزارع، ونجله المدعو أحمد ع.ع.م 39 سنة، مزارع، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية"، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم، وبحوزة الثالث من الطرف الأول السلاح المستخدم.

وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بأحداث إصابة الأولى والثانية من الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج خلافات الجيرة طما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

10 مليارات دولار| الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

تفاصيل رحلة أمير توفيق لضم بلعيد.. وتحفّظ الأهلي على صفقة زهير

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

موضوعات متعلقة

توريد 58685 طن قمح لصوامع وشون سوهاج

ترشيحاتنا

حسام زكي: الموضوعات السياسية على جدول قمة البحرين تمثل 70% من أعمالها

أردوغان: لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة.. أوهام الأرض الموعودة تصل للأناضول

كتائب القسام تكشف عن ضربات موجهة لجنود وآليات الاحتلال في غزة| فيديو

بسبب حماس.. الحكومة الماليزية تتحرك ضد فيسبوك

بعد افتتاحها.. تعرف إلى أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

عبادات عظيمة بلا مجهود أو وضوء.. داوم عليها تتغير حياتك للأفضل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

بدون الحاجة لمكيف هواء.. حيل ذكية وبسيطة لتبريد الغرفة

8 أمراض قد تقودك إلى الفشل الكلوي.. تعرف عليها

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-