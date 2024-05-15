وفاة عامل صدمه القطار في سوهاج

انتهت حياة عامل في نهاية العقد السادس من العمر، أسفل عجلات قطار بمحطة سكة حديد جرجا دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود محضراً من قسم النقل والمواصلات، يتضمن انتهاء عامل إثر اصطدام قطار به بمحطة سكة حديد جرجا بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو (أحمد ع.ع.ع، 59 سنة، عامل، ويقيم دائرة القسم)، وأفاد شقيقه المدعو (سيد ع.ع.ع، 47 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.