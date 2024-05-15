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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يهنئ الفائزين بمسابقة الخطابة باللغة اليابانية

الطلاب الفائزين
الطلاب الفائزين

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها الفائزين بمسابقة الخطابة باللغة اليابانية ، وذلك خلال مشاركة الجامعة في مسابقة الخطابة التي نظمتها سفارة اليابان بالقاهرة.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعليم اللغة اليابانية من خلال قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب الذي يعمل على صقل مهارات الطلاب اللغوية بالثقافة اليابانية ، لتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل على المستوى الدولي، وفتح سبل تعاون تعليمية تصبح مدخلًا جديدا للتعاون في مختلف أنواع المجالات بين البلدين.

واكد "الجيزاوي" حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

يذكر أن الطالب مينا ناجي بالفرقة الثالثة بقسم اللغة اليابانية فاز بالمركز الاول المستوى المتوسط بمسابقة الخطابة باللغة اليابانية  ، كما فازت خريجة القسم ندى عصام بالمركز الثالث المستوى المتقدم على مستوى جميع أقسام اللغة اليابانية بمصر.

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رئيس جامعة بنها رئيس جامعة جامعه بنها جامعة بنها

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