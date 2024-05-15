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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ينفع اعمل حاجة لو أهلي رافضين؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب |فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

أجاب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال فتاة حول حكم قيامها ببعض الأمور الخاصة بها رغم رفض أهلها؟.

ينفع اعمل حاجة لو أهلي رافضين؟

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "لازم نعرف ان لينا ولي أمر في البيت والمستشفى والدولة والمدرسة، لابد من أتباع الخطة التي يضعها لتيسير الأسرة أو المؤسسة المسئول عنها ".

وأضاف: "في هذه الحالة يصبح ولي الأمر طاعته واجبة، وربنا امرنا بطاعة الوالدين فى كل الأحوال ما عدا الشرك بالله".
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وأشار إلى أن طاعة الوالدين في هذه الحالة يعتبر أعلى درجات البر بهما،،مضيفا: "القرآن الكريم بيفهمنا أن كل مجموعة في البشر الانسان كائن قطيعي ولا يستطيع أن يعيش منفرد سواء الأسرة أو مجموعة العمل أو الشعب ولازم يكون في ولي الأمر، وولي الامر في البيوت الاسرة ولو كل واحد من افراد الاسرة عمل اللي على مزاجه فلن يكون هناك تكوين اسمه الاسرة".
 

 خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس فقط

فيما أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أركان الإسلام ليست خمس فقط، لافتا إلى أن بعض الناس يقول بنى الإسلام على خمس ولا يرون أركان أخرى.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": "العبادات غير الرحمات والفتوحات، ده ربنا سبحانه لما قال (وهو السميع العليم)، هل هو سميع عليم فقط ولا غفور ورحيم وقدير وشكور وحليم".

وأضاف: "لازم نعرف إن العمل في الأشهر الحرم التي بدأت منذ اليوم، لا تظلم فيها نفسك لأن العمل فيها مضاعفة، فلو العمل مضاعف فيها بيكون العقاب مضاعف، في أيام بيضاعف فيها الثواب ولا يضاعف فيها العقاب، وهذه الأيام يضاعف فيها العقاب، يبقى كل مننا لا يظلم نفسه فى هذه الأيام".

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