"بيرم التونسي" "الشعر وتهذيب النفس" ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "بيرم التونسي" ألقاها خالد حلمي متحدثا عن نبذة عن حياته، واعمال بيرم التونسي، والمقامة والرجل عند بيرم التونسي، وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الشعر وتهذيب النفس" ألقاها الشاعر أحمد العراقي موضحا الشعر موطن للجمال، وتحسين الأخلاق وعلاقة الشعر بالامثلة اليومية، وقول سيدنا ابو بكر رضي الله عنه "علموا أولادكم الشعر".

نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها عفاف إبراهيم، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات قبلي الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "هروب الأميرة" سردتها صفاء موسى، كما نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها حجاجية خيري بمشاركة رواد المكتبة، كما أقامت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسوم للأطفال نفذتها وردة حسن.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.