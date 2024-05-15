معجزة تحققت.. القصة الكاملة لسقوط طفل من الطابق الحادي عشر بالإسكندرية

سقط طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من شرفة شقة سكنية بحي الجمرك بمنطقة بحري، وسط الإسكندرية، لكن المعجزة أن الطفل لا يزال على قيد الحياة.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من شرطة النجدة، عن سقوط طفل من شرفة شقة في الطابق الـ11، بمنطقة قهوة فاروق في حي الجمرك بحرى، بالإسكندرية، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وسقط من الطابق الـ11 في شارع الدرمللي بمنطقة بحري بالإسكندرية، حيث تفاجأ الأهالى بصوت ارتطام جسم بشكل قوى بالأرض، ولما أسرعوا إلى مصدره، وجدوا طفلا على الأرض، يصرخ، بينما يصرخ أهله في أد الأدوار العليا من المبنى.

وأسرع الأهالي بنقل الطفل إلى المستشفى، ليتلقى العلاج، فيما يتواجد الآن رجال المباحث في محل الواقعة، وتم تحرير محضر، وتباشر النيابة التحقيقات.

وأفاد شهود عيان على الواقعة، أن الطفل يسمى حمزة، وتعود تفاصيل الواقعة حيث كان الطفل يتواجد بداخل شرفة المنزل.

وأضافوا أن والدة الطفل دخلت لقضاء بعض الأشياء في داخل المنزل، وبعد أن عادت مرة أخرى إلى شرفة المنزل، لم تجد الطفل، لتكتشف أنه سقط في الشارع من الطابق من الـ 11.

وفور سقوط الطفل تجمع الأهالي حوله ووجدوا أنه مازال يتنفس، وعلى قيد الحياة أسرعوا به إلى مستشفى الأوقاف بالإسكندرية، ووصل الطفل في حالة حرجة مصاباً بكسر في الجمجمة، بالإضافة إلى كسور متفرقة في جسده، وتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة فاصلة في حياته.