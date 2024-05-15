في الذكرى الـ76.. نقابة الصحفيين تُحذّر من نكبة جديدة بغزة

وجّه مجلس نقابة الصحفيين، تحية إجلال وإكبار وتقدير لكفاح الشعب الفلسطينى، ونضاله المتواصل ووقوفه بوجه طغيان وإرهاب كيان الاحتلال الغاصب، دفاعًا عن وطنه وأمنه وقضيته العادلة، وحقوقه الثابتة والمشروعة، وذلك في الذكرى 76 لنكبة فلسطين.

وقال مجلس النقابة في بيان، اليوم، إن الذكرى الـ 76 لنكبة فلسطين، تمر هذا العام في وقت يحاول فيه العدو الصهيونى ابتلاع ما تبقى من فلسطين التاريخية بدعم أمريكى غربى فج وفى ظل صمت وتخاذل عربى مخزٍ، مجددًا دعمه ومساندته للشعب الفلسطينى حتى ينال هذه الحقوق، التي لن تنال منها الجرائم، والتى يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم.

وأضاف البيان: “76 عامًا من نكبة كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطينى من مدنهم وقراهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطينى، كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة”.

وتابع: وتأتى ذكرى النكبة هذا العام، بينما يتعرض الشعب الفلسطينى لنكبة جديدة، بينما يتواصل العدوان الهمجى الإسرائيلى على قطاع غزة منذ 222 يومًا، الذي أدى بحسب حصيلة غير نهائية، إلى استشهاد 35173، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 79061 مواطنًا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأكمل: وإذ تشد نقابة الصحفيين في تلك المناسبة على يد الشعب الفلسطينى المقاوم الصامد، فإنها تندد بكل قوة بالجريمة المروعة وحرب الإبادة، التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيونى على حدودنا الشرقية، وتحديه لكل القرارات والاتفاقيات الدولية، التي تمثلت آخر صورها في اجتياح مدينة رفح، ورفع العلم الصهيونى على معبر رفح من الجانب الفلسطينى، وتواصل تهديداته بارتكاب مجزرة بين النازحين الفارين من العدوان الوحشى، وهى الجرائم التي تمثل خرقًا فجًا لاتفاقية السلام، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصرى، يستدعى الرد عليه بكل قوة.

واسترسل: ونقابة الصحفيين إذ تدعو كل القوى الفاعلة لضرورة التحرك لوقف هذا العدوان، ومحاولات جيش الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة، فإنها تدعو القادة العرب، الذين ستنعقد قمتهم في المنامة غدًا إلى اتخاذ قرارات وإجراءات تتناسب مع فظاعة الجرائم، التي يرتكبها العدو الصهيونى في حق أهلنا بغزة، وبما يوقف المخططات، التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى، وتصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد نقابة الصحفيين أنه لم يعد من الممكن الوقوف موقف المتفرج أمام المجازر، التي يقوم بها الكيان الصهيونى على مدار الساعة طوال الشهور الماضية، بما يهدد بارتكاب نكبة جديدة، ولذا فإنها تعيد التأكيد على مطالبها بقطع كل العلاقات مع العدو الصهيونى، وتجميد الاتفاقيات الموقّعة معه، وكذلك تجريم كل أشكال التطبيع والتعاون مع الكيان المحتل.

وأكد: كما يطالب مجلس النقابة المجتمع الدولى، والمؤسسات الدولية، ومجلس الأمن بتحمّل مسئولياتهم، والتدخل الفورى والعاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى، التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق الشعب الفلسطينى، وكذلك التصدى لتهديداته باجتياح رفح في تهديد مباشر لأكثر من مليونى فلسطينى، وكذلك تأمين الحماية الدولية للمدنيين العزّل في كل الأراضى الفلسطينية، والتخلى عن سياسة المعايير المزدوجة، وتقويض القانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية، في تجسيد لشريعة الغاب بحماية دولية، وتواطؤ ومشاركة أمريكية.

واختتم: وتحيى النقابة صمود ونضال الصحفيين الفلسطينيين، الذين دفعوا فاتورة باهظة من دمائهم الزكية منذ بدء العدوان الصهيونى على غزة، حيث ارتقى 140 شهيدًا من الصحفيين، كما تحملوا مثل باقى الشعب الفلسطينى في غزة معاناة النزوح والتهجير، وعدم توافر المقومات الأساسية للحياة، المجد للمقاومة وعاشت فلسطين حرة، فلسطين باقية بشعبها.. والاحتلال إلى زوال.