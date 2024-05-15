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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الصحفيين»: مد مهلة سداد مقدمات وحدات العاصمة الإدارية الجديدة للخميس 23 مايو

صدى البلد

قررت نقابة الصحفيين مد سداد مقدمات وحدات مشروع  "المقصد" بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى يوم الخميس 23/5/2024 كمهلة أخيرة يتم بعدها تصعيد الاحتياطيين تلقائيًا.


وأكدت النقابة أنه يحصل الزملاء الفائزون على إذن السداد من مجمع الخدمات لسداد (20% مقدم الحجز+ 1% رسومًا إدارية + 0.5%مجلس أمناء) مع ضرورة إخطار النقابة بصورة السداد.

وكانت نقابة الصحفيين  فتحت حجز 96 وحدة سكنية فى مشروع المقصد - R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى الخميس 28/3/2024 بسعر المتر (15970 جنيهًا) بخلاف نسبة التميز، بمساحات تتراوح من (114م، 136م، 140م).

وأكملت أنه يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة.

ويُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة مع مراعاة أنه تحددت قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فتستخدم للعام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.

و أشارت أن التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول ،و يكون شروط الحجز: لمن لم يسبق له اى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل ( أراضى – شقق مدينة الصحفيين بالتجمع – سكن اكتوبر – مدينتى – سكن واسكان مميز العلمين – جنة القاهرة الجديدة – جنة المنصورة – الاسكان الاجتماعى – بيت العيلة –قرية الياسمين) ،فى حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز. 

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