نقابة الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات مخالف للقوانين

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إننا أصدرنا بيانا اليوم خاصا برفض تام لقرار وزارة الأوقاف والمتعلق بمنع تصوير الجنازات.

وأوضح، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن نقابة الصحفيين عقدت الاسبوع الماضي اجتماعا مع نقيب المهن التمثيلية وكان متواجدا في الاجتماع مجلس نقابة الصحفيين ومجلس نقابة المهن التمثيلية و درئيس شعبة المصورين الصحفيين بمقر نقابة الصحفيين، واتفقنا على وضع ضوابط في الفترة المقبلة وبالفعل وضعنا ضوابط ومعايير لتغطية الجنازات، مضيفا أن هذه الضوابط والمعايير التي وضعتها النقابة بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية من شأنها أنه بنسبة 75% نستطيع الحافظ على الشكل العام في تغطية الجنازات والعزاءات.

وأضاف أن وزارة الاوقاف أصدرت قرارا بمنع تصوير الجنازات وهذا أمر مخالف تماما للقوانين وللدستور، لأن توثيق الجنازات أمر مهم جدا.