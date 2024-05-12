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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شباب الصحفيين عن افتتاح مسجد السيدة زينب: توسعات مساجد آل البيت في الجمهورية الجديدة "غير مسبوقة"

صدى البلد

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بحضور سلطان طائفة البهرة يؤكد حرص القيادة السياسية الحكيمة واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير بيوت الله  حيث سيكتب التاريخ إن مصر في دولة 30يونيو الجديدة شهدت أكبر توسعات وترميمات للمساجد لم تشهدها من قبل في عهود سابقة .


وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأحد: منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد يسعى جاهدا إلى تطوير مساجد آل بيت رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وتحويلها إلى تحف معمارية رائعة على الطراز المعماري الإسلامي وهذا ما شاهدناه اليوم بالصوت والصورة في مسجد السيدة زينب ومن قبله في مسجدي الإمام الحسين رضي الله عنه والسيدة نفيسة رضي الله عنها .


وأضاف طواله: إن هذا التطوير الذي تشهده المساجد هو امتداد للنهضة الحضارية الغير مسبوقة في الجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر في كافة القطاعات ولم تحدث على مدار 100سنة حيث نجح الرئيس السيسي في تحقيق أحلام وطموحات الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس بكل اقتدار وتميز .

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