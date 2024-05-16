انعقاد منتدى دولي بالمغرب حول الصناعة السمكية

عُقدت بمدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم، أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية، الذي نظمته الجامعة المغربية لصناعات وتثمين المنتجات السمكية، والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، بمشاركة ممثلي مجموعة من الدول وخبراء في هذا المجال.

ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز استدامة الصناعة السمكية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقاسم التجارب في قطاع الاستغلال المسؤول للموارد البحرية والحفاظ عليها لمواجهة تحديات الاستدامة، والعمل على تثمين صناعة المنتجات السمكية وتحويلها.

وشدد المشاركون في هذا المنتدى على ضرورة التزام الدول بتحقيق صيد بحري مستدام واقتصاد أزرق ناجح، والاعتماد على الابتكار من أجل مواجهة التحديات التي يعرفها قطاع الصناعة السمكية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، والتعاون بين الدول ذات الواجهات البحرية على تطوير القطاع بما ينسجم مع المحافظة على دورة الحياة البحرية الطبيعية والنظم البيئية.