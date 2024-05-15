تنفيذ مشروع الخط الثاني للقطار السريع من أكتوبر إلى أبوسمبل خلال 6 سنوات..فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يمكن التأخير في إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع ولم يتم إلغاؤه، والاتفاق على أن يتم الانتهاء من الأعمال المدنية للخط الثاني للقطار السريع خلال 4 سنوات.

وأضاف وزير النقل، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ألمانيا تقدر أن مصر دولة تحترم تعاقداتها واتفاقياتها مع كل الدول، كما أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروع الخط الثاني للقطار السريع من أكتوبر إلى أبو سمبل خلال 6 سنوات .

ونوه الوزير إلى أنه لن يتم وقف أي مشروعات ولكن سيتم تأجيل بعضها لفترة معينة، ولا بد من الانتهاء من محور النيل ليحقق استفادة للمواطنين.

وتابع كامل الوزير: طن البيتومين الخاص بالأسفلت ارتفع سعره عالميا من 12 ألف جنيه إلى أكثر من 21 ألف جنيه، ما انعكس على التكلفة العامة.