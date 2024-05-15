عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسائل فاخرة.. وزير النقل: تذكرة القطار الكهربائي السريع والمونوريل بدون دعم.. فيديو

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن تذكرة القطار الكهربائي السريع والمونوريل بدون دعم.

txt

وزير النقل: ندرس وصول القطار الكهربائي السريع لـ الإسكندرية.. فيديو

txt

كامل الوزير يعلن موعد الانتهاء من محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط

وأضاف الفريق كامل الوزير وزير النقل،  في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تذكرة القطار الكهربائي السريع و المونوريل بدون دعم لأنهما وسائل مواصلات فاخرة، وحاليا يتم دعم القطار الإقليمي وخطوط الضواحي لخدمة الركاب.

 

وأوضح كامل الوزير، أنه لن يتم دعم تذكرة قطار البضائع لأنها تجارة واقتصاد، عندما يتم ربط الموانئ بقطار نقل البضائع تحقق مكاسب كبيرة، ونعمل على ربط أقاليم مصر ببعضها، مشيرا إلى أن القطار الإقليمي يقف في مراكز الصعيد ويسير بسرعة 160 كيلو في الساعة، كما أنه لن يتم دعم تذكرة قطار التالجو.

 

وأوضح كامل الوزير، أنه لن يتم دعم تذكرة قطار البضائع لأنها تجارة واقتصاد، عندما يتم ربط الموانئ بقطار نقل البضائع تحقق مكاسب كبيرة، ونعمل على ربط أقاليم مصر ببعضها.

 

وأشار إلى أنه يتم تسديد القروض الخاصة بالمشروعات التنموية من خلال الاستثمار والإعلانات واستثمار الاراضي حتى لا نحمل قطارات الضواحي

الإعلامي أحمد موسى الفريق كامل الوزير الفريق كامل الوزير وزير النقل القطار الكهربائي القطار الكهربائي السريع المشروعات التنموية تذكرة القطار الكهربائي السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

جروبات الغش: امتحانات الإعدادية معانا وهنسربها الفجر .. والتعليم تحذّر

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

هنية يعلق على انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد.. اضطراب الملاحة البحرية على هذه المناطق اليوم

غليان في تل أبيب| وزير الدفاع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

تأجيل محاكمة المتهمين في حريق إستوديو الأهرام لـ 26 يونيو

الكويت.. القبض على نائب سابق تجاوز في صلاحيات الأمير

أول رد من رابطة الدوري الإنجليزي على اقتراح إلغاء الـ VAR


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أسباب تجعلك تتناول "فلفل أخضر" كل يوم

بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة شيري في السوق المصرية

سعره صادم .. فستان يسرا بمهرجان كان يشعل السوشيال ميديا |شاهد

موقف 4 لاعبين غامض.. «كولر» حسم قائمة الأهلي ضد الترجي.. ونجم الفريق صداع في رأس المدرب

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-