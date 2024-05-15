وسائل فاخرة.. وزير النقل: تذكرة القطار الكهربائي السريع والمونوريل بدون دعم.. فيديو

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن تذكرة القطار الكهربائي السريع والمونوريل بدون دعم.

وأضاف الفريق كامل الوزير وزير النقل، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تذكرة القطار الكهربائي السريع و المونوريل بدون دعم لأنهما وسائل مواصلات فاخرة، وحاليا يتم دعم القطار الإقليمي وخطوط الضواحي لخدمة الركاب.

وأوضح كامل الوزير، أنه لن يتم دعم تذكرة قطار البضائع لأنها تجارة واقتصاد، عندما يتم ربط الموانئ بقطار نقل البضائع تحقق مكاسب كبيرة، ونعمل على ربط أقاليم مصر ببعضها، مشيرا إلى أن القطار الإقليمي يقف في مراكز الصعيد ويسير بسرعة 160 كيلو في الساعة، كما أنه لن يتم دعم تذكرة قطار التالجو.

وأوضح كامل الوزير، أنه لن يتم دعم تذكرة قطار البضائع لأنها تجارة واقتصاد، عندما يتم ربط الموانئ بقطار نقل البضائع تحقق مكاسب كبيرة، ونعمل على ربط أقاليم مصر ببعضها.

وأشار إلى أنه يتم تسديد القروض الخاصة بالمشروعات التنموية من خلال الاستثمار والإعلانات واستثمار الاراضي حتى لا نحمل قطارات الضواحي