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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كامل الوزير يعلن موعد الانتهاء من محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الرئيس السيسي يتابع باستمرار كل تفاصيل المشروعات القومية لتحقق النجاح.


وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتم إلغاء إنشاء أي مشروع، ولكن تم تأجيل عدد من المشروعات لعام أو عامين لأسباب خاصة، حيث لم يتم وقف أي مشروع تعدى نسبة تنفيذه 70 %.


وأوضح وزير النقل، أنه لدينا محور بديل خزان أسوان يتبقى فيه جزء بسيط سيتم استكماله وفقا للاعتمادات المالية، وسيتم فتح الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات بحلول عام 2027.


وتابع: «طلبنا 52 مليار جنيه لتكملة مشروعات الطرق والكباري، وسيتم الإنتهاء بشكل كامل من محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط قريبًا، وهناك دراسة لإنشاء محطة تحيا مصر 2 بدمياط أيضًا».


وأشار وزير النقل إلى أنه تم تداول 35 ألف حاوية ترانزيت و70 ألف حاوية صادر ووارد إلى محطة تحيا مصر1 الشهر الماضي، مشيدًا بإنشاء الأرصفة على الموانئ، قائلاً: «إذا لم يتم إنشاء الأرصفة لم نحقق دخلا متميزا من تجارة الترانزيت».


واختتم الفريق كامل الوزير حديثه: «مستعد لدعم أي مستثمر مصري جاد لتشغيل مصنعه وتقديم أي مساعدة لتصدير منتجه طبقا للقنوات الشرعية، لأن الرئيس السيسي يوجه بالإهتمام بالصناعة وكل ما يدر دخلا للمواطنين».
 

كامل الوزير وزير النقل الرئيس السيسي المشروعات القومية أحمد موسى

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