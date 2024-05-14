وزير النقل: ندرس مقترحا لمنح تسهيلات لسياحة اليخوت وبدأنا تنفيذ الفكرة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على أهمية قطاع النقل البحري وسياحة اليخوت بشكل خاص، لمساهمتها في تحقيق عوائد مالية كبرى.



وأوضح وزير النقل في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك عوائق بيروقراطية كثيرة تواجه سياحة اليخوت،حيث كانت تستغرق الإجراءات 35 يوما، لذا تم العمل إنشاء منصة سياحة اليخوت لتسجيل موعد الزيارة وتفاصيل الرحلة.



وأردف الوزير، «حاليًا يتم دفع الرسوم الخاصة بسياحة اليخوت على المنصة الرئيسية، ويتم اتخاذ إجراءات سريعة لتسهيل الحصول على الترخيص»، معقبًا: «بدأنا تنفيذ الترخيص منذ عام و4 أشهر».



وتابع: «رجل الأعمال المصري سميح ساويرس اقترح عليا تسهيلات لليخوت المحلية وبدأنا تنفيذ الفكرة لتكون على المنصة الرئيسية».



وأكمل وزير النقل: كان لابد من وجود مارينا جاذبة لسياحة اليخوت وخلفها فندق كبير أو منطقة سياحية وثقافية، ونعمل دائما على تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتعظيم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة تصدير المنتجات الزراعية المصرية سريعة التلف.



وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن هناك اتفاقية تعاون بين ميناء دمياط وميناء تريسا في إيطاليا وشركات نقل ملاحي مصرية وإيطالية.



ولفت أيضًا، إلى أنه تم توقيع اتفاقية فيينا 68 لمرور شركات شحن إيطالية في أرض مصر والعكس، ولتسهيل إجراءات عبور شركات الشحن المصرية للأراضي الإيطالية والعكس باللوحات المعدنية الخاصة بها.

