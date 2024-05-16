العراق يوقع اتفاقاً مع شركة صينية لتطوير مصفاة الفاو

وقعت الحكومة العراقية اتفاقاً مع شركة هوالو الصينية للهندسة، امس الأربعاء، لتطوير مصفاة الفاو التي تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يومياً.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين، ويتضمن إنشاء مجمع للبتروكيماويات بطاقة 3 ملايين طن سنوياً، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء بقدرة ألفي ميغاوات.

وقال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إن هذا الاتفاق يأتي "ضمن خطة الحكومة لزيادة الطاقات التكريرية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير المنتجات النفطية محلياً".

وأضاف أن مشروع مصفاة الفاو المتكامل من المشاريع الاقتصادية المهمة للبلد، وهو يدعم الصناعات التكريرية والبتروكيمياوية، داعياً الشركة الصينية إلى استثمار الوقت للإسراع في تنفيذ هذا المشروع.