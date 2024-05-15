عضو الوطني الفلسطيني: الرئيس السيسي دوره كبير في إحلال السلام بغزة

قال بلال قاسم، نائب رئيس برلمان دول البحر المتوسط وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنه بعد نقاشات في مكتب الرئاسة والجمعية العامة الـ 18 كان للرئيس عبد الفتاح السيسي دوره الريادي في السلام واستطاعته لوقف عملية التهجير الفلسطينية في رفح ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال الاتصالات الدولية والعالمية والعربية.

مضيفا أن هذا ليس جديدا على الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا على مصر بالوقوف الدائم بجانب الشعب الفلسطيني.

وأضاف قاسم، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدى البلد"، الناس تعرف ما الدور الذي تخطط له مصر في ظل هذه الحرب التي تقودها إسرائيل والدور الذي تخطط له لكبح الهجرة ووقف هذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

