عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كلمة خاصة، خلال احتفالية جائزة بطل السلام 2024 التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وطالب النائب محمد أبو العينين، كل الدول بأن تمارس ضغوطها على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، كما أن إسرائيل تتعنت لمنع دخول كافة المساعدات إلى أهالي غزة.


واسترسل محمد أبو العينين، خلال كلمة نقلت عبر برنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»،: الرئيس السيسي والبرلمان المصري وكافة المؤسسات المصرية بذلوا جهدا كبيرا لوقف إطلاق النار.


وأوضح أن مصر قدمت نحو 78% من إجمالي المساعدات لأهل غزة، متابعا: الوضع ملتهب والأحاديث الاستفزازية من المسئولين الإسرائيليين مستمرة بمنع الماء والهواء والكهرباء بجانب التعدي على الحدود، ولكن ستبقى القضية الفلسطينية مستمرة ولن تموت.

 

وعبر النائب محمد أبو العينين عن حزنه الشديد لعدم وجود بارقة أمل للاستجابة لحل الأزمة الفلسطينية، كما أنه لا توجد جدوى من الضغوطات الدولية على إسرائيل لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الأعزل.

 

محمد أبو العينين جائزة بطل السلام الرئيس السيسي البرلمان المصري القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

معلول وعاشور| تصريح من كولر.. وانتظار قرار في الأهلي يخص 3 نجوم

كيف كان رسول الله يفتتح قيام الليل؟ ذكر يغفله الكثيرون

استعراض بالسيارات فى سيناء .. تحرك فورى من الداخلية

في الذكرى الـ76.. نقابة الصحفيين تُحذّر من نكبة جديدة بغزة

نجم ريال مدريد مدربًا في يورو 2024

حماس: تعاملنا بإيجابية مع جهود الوسطاء بمصر وقطر للوصول لوقف إطلاق النار|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تخزين ورق العنب.. تعرف عليها

شاهد.. احتفال أبطال فيلم جبل الحريم بانتهاء تصويره

طرق تخزين البطاطس في الفريزر

دلعله.. صور جعلت أحمد العوضي يتغزل في ياسمين عبد العزيز

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-