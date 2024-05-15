أبو العينين يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كلمة خاصة، خلال احتفالية جائزة بطل السلام 2024 التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وطالب النائب محمد أبو العينين، كل الدول بأن تمارس ضغوطها على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، كما أن إسرائيل تتعنت لمنع دخول كافة المساعدات إلى أهالي غزة.



واسترسل محمد أبو العينين، خلال كلمة نقلت عبر برنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»،: الرئيس السيسي والبرلمان المصري وكافة المؤسسات المصرية بذلوا جهدا كبيرا لوقف إطلاق النار.





وأوضح أن مصر قدمت نحو 78% من إجمالي المساعدات لأهل غزة، متابعا: الوضع ملتهب والأحاديث الاستفزازية من المسئولين الإسرائيليين مستمرة بمنع الماء والهواء والكهرباء بجانب التعدي على الحدود، ولكن ستبقى القضية الفلسطينية مستمرة ولن تموت.





وعبر النائب محمد أبو العينين عن حزنه الشديد لعدم وجود بارقة أمل للاستجابة لحل الأزمة الفلسطينية، كما أنه لا توجد جدوى من الضغوطات الدولية على إسرائيل لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الأعزل.