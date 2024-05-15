محمد أبو العينين: الشعب الفلسطيني يحاول استعادة أرضه وحقوقه |فيديو

وجّه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كلمة خاصة، خلال احتفالية جائزة بطل السلام 2024 التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب محمد أبو العينين، ، خلال كلمة نقلت عبر برنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب الفلسطيني يحاول استعاده أرضه وحقوقه بعد اغتصابها على يد إسرائيل منذ 70 عامًا.



وشدّد على أنه مهما طالت فترة الحرب فالخسائر ستطال الفلسطينيين والإسرائيليين ولابد من وقف هذه الحرب التي يعاني منها الأبرياء الفلسطينيين.



واسترسل: الجميع يعلم كم الأذى الذي لحق بالفلسطينيين، حيث استشهد أكثر من 30 ألفاً وإصابة أكثر من 80 ألف شخص، بخلاف الدمار الذي لحق بهم.



