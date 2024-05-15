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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فاز بها الرئيس السيسي.. تغطية خاصة لاحتفالية تسلم جائزة "بطل السلام 2024"

احمد موسى
احمد موسى

يقدم الإعلامي أحمد موسى اليوم الأربعاء حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".

ويقدم أحمد موسى تغطية خاصة للاحتفالية العالمية بالبرتغال لوقائع تكريم وتسلم جائزة "بطل السلام 2024" التي فاز بها الرئيس السيسي من برلمان البحر المتوسط بحضور ممثلين لـ 43 دولة يتسلمها مندوب الرئيس بمدينة براجا.

عرفاناً وتقديراً لقيادته الحكيمة وتفانيه ودوره المحوري في صنع السلام والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، اختار برلمان البحر المتوسط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لمنحه جائزة برلمان البحر المتوسط لعام 2024 بعنوان " بطل السلام ".

أكد البرلمان فى بيان منح الجائزة أن اختيار الرئيس السيسي للفوز بجائزة عام 2024 جاء تقديرا لجهوده البارزة والمتواصلة من أجل الوصول لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، وتقديم وتسهيل إيصال المساعدات الحيوية إلى السكان الفلسطينيين، وتأمين إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وفتح أفق حقيقى للوصول لحل نهائى وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يتوافق مع الشرعية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة.

وثمن برلمان البحر المتوسط قيادة الرئيس السيسي ودوره الذي لا غنى عنه في تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة؛ كما حيا رفضه لأى مساعي لتهجير الشعب الفلسطيني وجهوده المتواصلة لمنع المزيد من تصعيد القتال أو توسعه إلى مناطق جديدة بما يجنب شعوب المنطقة والعالم ويلات حرب موسعة يصعب تصور مداها.

أحمد موسى صدى البلد الرئيس السيسي برلمان البحر المتوسط بطل السلام 2024

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