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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء فرنسا يعلن حظر تيك توك بعد أعمال شغب كاليدونيا الجديدة

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الأربعاء، أنه تم نشر قوات الجيش في كاليدونيا الجديدة لضمان أمن المرافئ والمطار وقررنا حظر تيك توك بعد أعمال الشغب.

واندلعت أعمال شغب دامية في كاليدونيا الجديدة، وهي منطقة تقع في جنوب المحيط الهادئ، في أعقاب التغييرات التي أدخلها المشرعون الفرنسيون على نظام التصويت فيها. 

وأدت الاضطرابات، التي اتسمت بإطلاق النار والحرق والنهب، إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، من بينهم 54 من رجال الشرطة والدرك.

وفقا لصنداي تايمز، ينبع العنف من قرار فرنسا بتوسيع حقوق التصويت في الانتخابات المحلية للمواطنين الفرنسيين الذين أقاموا في كاليدونيا الجديدة لمدة عشر سنوات على الأقل. ومن شأن هذه الخطوة، المدعومة بأغلبية 351 صوتًا مقابل 153 في البرلمان الفرنسي، أن تزيد بشكل كبير من الدور الانتخابي من خلال إضافة ما يصل إلى 25 ألف شخص في منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 270 ألف نسمة.

يرى أنصار الاستقلال في كاليدونيا الجديدة، ومعظمهم من سكان الكاناك الأصليين، أن هذا التغيير هو محاولة لتهميشهم وتقليص قوتهم السياسية. وترى حركة الاستقلال، التي واجهت الرفض في ثلاثة استفتاءات منذ عام 2018، أن تغيير نظام التصويت يمثل انتكاسة لقضيتها.

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