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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كامل الوزير: 15 مليون راكب يوميا سيستخدمون منظومة النقل بحلول 2027

كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مصر تمتلك شبكة نقل كبيرة صديقة للبيئة، حيث يوجد في القاهرة الكبري شبكة من وسائل النقل الحديثة الكهربائية إلى جانب الأتوبيس الترددي على الدائري، فضلا عن شبكة النقل الموجودة في الإسكندرية من المترو والترام.

وأضاف “كامل الوزير”، خلال حواره  ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نحو 15 مليون راكب يوميا سيستخدمون منظومة النقل الحديث بعد الانتهاء من كافة المشروعات بحلول 2027.


واسترسل: مشروع المترو ينقل نحو 3 ملايين راكب يوميًا، في حين أن مشروع المونوريل ومترو وترام الإسكندرية ينقلون جميعهم نحو مليون راكب يوميًا، بينما ينقل القطار الكهربائي السريع 2.5 مليون راكب.

ولفت إلى أنه تم استهلاك 100 طن مفرقعات في مسار الخط الأول للقطار السريع، وأنه سيتم إعداد أسوار خرسانية بمحيط المناطق المفتوحة بمحطات هذا المشروع.
 

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