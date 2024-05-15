الوزير يشيد بمشروع القطار السريع المصري: له معايير فنية هندسية كبيرة.. فيديو

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه تم استهلاك 100 طن مفرقعات في مسار الخط الأول للقطار السريع، وأنه سيتم إعداد أسوار خرسانية بمحيط المناطق المفتوحة بمحطات هذا المشروع.

واضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نوفر البازلت والفلنكات الخرسانية للتحالف القائم على تنفيذ مشروع القطار السريع، حيث كان يتم استيراد الفلنكات الخشب والخرسانية والصاج من الخارج في وقت سابق».

وأوضح الوزير، أنه تم إنشاء 6 شركات مصرية وطنية منهم 3 قطاع خاص لتصنيع الفلنكات الخرسانية للقطار السريع.

وأكد: «فلنكات القطار السريع حاليا هي صناعة مصرية»، مشيدا بأعمال مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر، قائلا: «له معايير فنية هندسية كبيرة، وتم تجهيزه ليكون هناك اتزان مناسب، حيث يتم إعداد مجاري لتجميع المياه في المسار المخصص له».