كامل الوزير: القروض من أدوات تمويل الموازنة.. فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن القروض أداة من أدوات تمويل الموازنة.

وأضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة سيمنز المنفذة لمشروع القطار الكهربائي وفرت قرضا عن طريق البنوك الألمانية والإيطالية، وهذه الشركة تدعم مصر لدورها في استقرار الأمن في الشرق الأوسط.

وأكمل وزير النقل: مشروعات سيمنز الألمانية تشغل مصانعها وتوفر فرص عمل لمواطنيها، كما أن الشركات الفرنسية تفخر بأنها أنشأت مترو الأنفاق في مصر، وشركة سيمنز الألمانية تريد أن يكون لها بصمة في إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.

وأوضح أنه عند إنشاء مشروع اقتصادي تنموي خدمي يربط بين البحرين الأبيض والأحمر وليس لدينا قدرة مالية؛ سنعتمد على القرض.

وأشار إلى أنه يوجد لدينا دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تؤكد تحصيل قيمة القرض من السنة الخامسة حتى الـ 20 عاما.

