فترات سداد طويلة جدًا.. كامل الوزير يكشف فوائد قروض مشروعات وزارة النقل|فيديو

تحدّث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فوائد قروض مشروعات وزارة النقل، موضحًا أنه تم الحصول على قرض من فرنسا لإعادة تأهيل الخط الأول للمترو مدته 40 عامًا منهم 15 سنة فترة سماح ويبدأ التسديد بعد 15 عامًا بفائدة أقل من 0.1% .



وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الحصول على قروض من دول عديدة تقوي العلاقات معها، وأي مشروع له مكون محلي لذلك فالشركات المصرية تعمل في مشروعات القطار الكهربائي السريع.

وأضاف أن الحصول على قروض تنموية بفائدة ضعيفة يهدف إلى توطين الصناعات المغذية للسكك الحديدية، كما أن مصر أصبحت تصدر الصناعات المغذية للقطارات للمجر وإسبانيا إلى جانب أنظمة الكهرباء المختلفة.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع الخبراء من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وأمريكا لاكتساب التكنولوجيا والخبرة للتصدير للخارج، موضحًا أن الشركات العالمية حريصة على التواجد في المشروعات التنموية العملاقة في مصر.

وأكد أن قروض وزارة النقل فائدتها معدومة وعلى فترات سداد طويلة جدا، مضيفا أن 35% من تكاليف القطار السريع بالعملة الصعبة، وتم إنشاء مجمع مصانع فرنسية في برج العرب ومصنع تالجو الإسباني في كوم أبو راضي.

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