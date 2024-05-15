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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوزير: تكلفة الطرق في قرى حياة كريمة حوالي 13.5 مليار جنيه.. فيديو

كامل الوزير
كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل،  تكلفة الطرق في قرى حياة كريمة، مشيرا إلى أن تكلفة الطرق في قرى حياة كريمة حوالي 13.5 مليار جنيه.

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وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،: بعد ارتفاع الأسعار سيتم مد فترة التنفيذ قليلا، وبدءًا من شهر يوليو القادم سيتم استكمال المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة طبقا للموازنة.

 

 وأكد أنه لن تتوقف المشروعات في حياة كريمة، وتم إرجاء العديد من المشروعات مؤقتا، مشيرا إلى أنه يتحدث مع رؤساء الشركات المصرية بشأن توفير الحديد والأسمنت، ويتم توريد قيمة الحديد والأسمنت الخاص بالمشروعات بالآجل مساهمة في تنفيذ المشروعات. 

 

وأوضح الفريق كامل الوزير، أنه تم إنشاء مجموعة كبيرة من الجامعات والصالات الرياضية وبدأت الخدمة بها، كما أنه سيتم إنشاء محور بديل خزان أسوان للتخفيف عن السد القديم، مضيفا سيتم إنشاء محور لمدينة أجا بالدقهلية لربطها بالطريق الغربي طنطا – المنصورة، مؤكدًا أن القروض تستهدف إقامة مشروعات تنموية لخدمة المواطنين وتوفير فرص عمل.

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