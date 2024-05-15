وزير النقل يعلن موعد الانتهاء من محطات القطار الكهربائي السريع.. فيديو

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، عن موعد الانتهاء من محطات القطار الكهربائي السريع.

وقال وزير النقل، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الانتهاء من محطات القطار الكهربائي السريع سيكون بنهاية 2024.

وأشار إلى أنه سيتم بدء تجربة أول قطار كهربائي سريع في الربع الأول من 2025، موضحا أن شركة سيمنز الألمانية استلمت العمل في القطار الكهربائي السريع وتبدأ التنفيذ لإنشاء الغرف الفنية مع بداية 2025، وسيتم بدء تشغيل القطار الكهربائي السريع للركاب بداية 2026.

وأوضح أن الأزمة الاقتصادية لم تؤثر على تمويل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، وأي مشروع تم التحالف فيه مع شركة عالمية وتمويل خارجي لا يمكن التأخير في تنفيذه .