وزير النقل: القطار الكهربائي يصل مطروح.. و23 شركة مصرية تعمل بالمشروع ..فيديو

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي السريع يتكون من 23 محطة بطول 675 كيلو ويبدأ من السخنة إلى مطروح.

وأضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن لدينا 23 شركة مصرية تعمل في محطات القطار الكهربائي السريع.

وتابع “لدينا 200 شركة مصرية تعمل في المحطات والجسور وغيرها، كما أن هناك تحالف شركات مصرية مسئولة عن أنظمة الحريق والسلالم المتحركة في محطات القطار الكهربائي السريع”.

وأوضح وزير النقل، أن الأعمال المدنية في القطار الكهربائي السريع نفذتها شركة مصرية، والغرف الفنية للسيطرة والتحكم في القطار الكهربائي السريع تنفذها شركة سيمنز الألمانية.

وأشار، إلى أن شركة سيمنز الألمانية ستدير القطار الكهربائي السريع في البداية ثم يتم تسليمها ليتم تشغيلها بمصريين، كما أن نسبة استكمال الجسور وصلت 75 % ونسبة استكمال المحطات 65 % في القطار الكهربائي السريع.

ولفت إلى أن 55 % من سكان مصر في الصعيد، كما أن العالم الكبير الدكتور فاروق الباز أكد ضرورة إقامة وادٍ موازٍ لوادي النيل الأصلي لأن مصر تميل ناحية الغرب.