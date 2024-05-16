قبل النهائي الأفريقي.. كاف يشيد بتألق نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إشادة الكاف بالثنائى مصطفي شوبير وأمان الله مميش قبل النهائي الأفريقي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير : كاف يشيد بتألق الثنائي مصطفي شوبير وأمان الله مميش قبل النهائي الأفريقي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يزيد على ثلاث ساعات.

وتتوجه البعثة إلى فندق الإقامة بعد قليل، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي.