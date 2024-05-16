استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد إغلاق قياسي لمؤشر S&P500

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن دفعت قراءة التضخم الأقل من المتوقع المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية.

وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 14 نقطة، أو 0.03%.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.06%، في حين تحوم العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بالقرب من الخط الثابت.

في خلال ساعات التداول، أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة عند مستويات قياسية. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.88%، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 للسوق الواسعة بنسبة 1.17%، متجاوزًا مستوى 5300 للمرة الأولى. أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعًا بنسبة 1.40%.

وقد ساعد هذا الأداء قراءة شهر أبريل لمؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع لمدى تكلفة السلع والخدمات في السجل النقدي، والذي زاد بنسبة 0.3% عن الشهر السابق. وكان ذلك أقل بقليل من تقديرات داو جونز البالغة 0.4%. ولا تزال أسعار المستهلكين تنمو بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي.

وقال يونج يو ما، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة BMO لإدارة الثروات، لشبكة CNBC: "إن السوق يدرك أن ديناميكيات التضخم تبدو مواتية". "بالجمع بين ذلك وبين بعض النتائج المستفادة من موسم الأرباح، والتي كانت أرباحًا صحية جدًا وتوقعات إيجابية بشكل عام، كان السوق ملتفًا فقط للنظر في تفسير الأخبار على أنها أخبار جيدة."

وأضاف: "[هذه] هي السمة المميزة للسوق الصاعدة، أن تأخذ شيئًا يمكن أن يكون ذو جانبين وتسميه جيدًا".