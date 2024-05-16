طائرات مسيّرة لإيصال البريد إلى مرتفعات فيركور في فرنسا.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “طائرات مسيّرة لإيصال البريد إلى مرتفعات فيركور في فرنسا”.

ووفقا للتقرير، بدأت خدمة البريد الفرنسية "لا بوست" La Poste منذ بداية عام 2024، باستخدام الطائرات المسيّرة تجريبيًا لتوصيل الطرود في قرى منطقة فيركور.