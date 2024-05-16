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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

4 خطوات للعناية باليدين تزيد الترطيب والملمس الناعم

4 خطوات للعناية باليدين
4 خطوات للعناية باليدين تزيد الترطيب والملمس الناعم

تحتاج ربة المنزل لإتباع بعض الوصفات المنزلية لترطيب اليدين وبالأخص بعد غسيل الأواني وتنظيف المنزل، نقدم هنا أربع خطوات للعناية باليدين لزيادة الترطيب وتحقيق ملمس ناعم، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

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غسل اليدين بلطف: قبل البدء في عناية اليدين، قم بغسلهما جيدًا باستخدام ماء فاتر وصابون لطيف. افرك اليدين معًا لمدة 20 ثانية على الأقل، مع التركيز على المناطق بين الأصابع وأطراف الأصابع. اشطف اليدين جيدًا وجففهما بلطف بواسطة منشفة ناعمة.


ترطيب اليدين بالكريم: بعد تجفيف اليدين، ضع كمية مناسبة من كريم الترطيب على كلتا اليدين. اختر كريمًا غنيًا بالمرطبات مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند. دلك الكريم بلطف على الجلد حتى يتم امتصاصه تمامًا.


استخدام الزيوت الطبيعية: يمكنك أيضًا استخدام الزيوت الطبيعية لترطيب اليدين. مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون. قلب قليلًا من الزيت في راحة يدك ودلكه على الجلد بلطف. يمكنك أيضًا تدليك الأظافر والأكواع بالزيوت للعناية بها أيضًا.


الاهتمام باليدين في الليل: قبل النوم، قم بتطبيق طبقة سميكة من كريم الترطيب أو الزيت على اليدين ودلكها جيدًا. ثم ارتدي قفازات قطنية لليدين لتحبس الرطوبة وتساعد على امتصاص المنتج. ستستيقظ في الصباح بيدين ناعمتين ومرطبتين.


يجب أن تكون هذه الخطوات جزءًا من روتينك اليومي للعناية باليدين، تذكري أيضًا شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم بشكل عام وبالتالي تعزيز ترطيب اليدين.

الترطيب والملمس اليدين خطوات للعناية باليدين خطوات للعناية باليدين تزيد الترطيب والملمس الناعم كريم الترطيب

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