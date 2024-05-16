السر في الثبات.. إسلام عطية يكشف تفاصيل فكرة الرسم بالمترو

كشف الفنان إسلام عطية، رسام المترو، تفاصيل تريند رسمه للركاب في محطات المترو، مشيرا إلى أن المفاجأة هي العنصر الأساسي في العملية إما بالسرور أو رد الفعل غير المفرح من الشخص المرسوم.

وقال الفنان إسلام عطية، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود والإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن بعض الركاب يندهشون من رسمهم في دقائق خلال استقلال قطار المترو، معلقا: “أكتر شخص بيخليني مشتت في الرسم اللي بيلاحظ إني برسمه”.

وأضاف أن فكرة الرسم خلال استقلال المترو بدأت من خلال طلب أساتذته في الأكاديمية رسم المواطنين خلال الحركة، مشددا على أن رسم الشخصية في دقائق يكون عامله الأساسي هو الثبات.

وعلى الهواء، قام الفنان إسلام عطية برسم ملامح الإعلامي أحمد دياب في دقيقة واحدة، من فكرة التطبيق العملي.



